Livorno, il ristorante del Coni non fa più credito: la squadra pranza a casa

La burrascosa situazione in casa Livorno si arricchisce di un nuovo, emblematico caso. Come riporta l'edizione labronica de Il Tirreno, ieri la squadra ha svolto la seduta di allenamento al campo in Borgo Cappuccini e avrebbe dovuto pranzare al ristorante del Coni prima di partire alla volta di Vercelli (gara poi rinviata per neve). I giocatori, però, sono stati costretti a tornare a casa per pranzo perché il ristorante non ha ancora riscosso quanto dovuto e ha smesso di fare credito alla società.