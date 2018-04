Livorno, il vicepresidente Romano: "Tutti allo stadio con la Carrarese"

Marco Arturo Romano, vice presidente del Livorno, ha rivolto un invito verso i propri tifosi mediante il sito ufficiale del club labronico. Queste le sue parole: "Ormai ci siamo. Tra pochi giorni ci sarà la decisiva gara con la Carrarese. Dopo il successo di Olbia l’obiettivo è sempre più vicino. In questo momento non si può e non si deve alzare il piede dall’acceleratore, consapevoli delle insidie che qualunque avversario può generare. Oggi più che mai dobbiamo essere accanto al Livorno. Tutta la città è chiamata a stare vicina ai suoi ragazzi nella partita di sabato prossimo e in questo momento decisivo del campionato.

In particolare chiedo ai tifosi di sostenere la squadra con l’entusiasmo e la passione che fino ad oggi hanno contribuito a condurci al punto in cui siamo, partecipando in casa e in trasferta, incluse le più lunghe come quella di Olbia (un particolare saluto a Matteo che si è infortunato nell’esultanza sul terzo gol). Tutti li seguano, sostenendo i ragazzi e credendo nella maglia fino alla fine!

A tal proposito, la Società ha voluto incoraggiare la partecipazione anche delle famiglie e dei più piccoli consentendo ai bambini delle elementari l’ingresso in Gradinata al costo di 1 euro. Continueranno inoltre gli sconti per i disoccupati, per le donne e per gli under 14. I calciatori stanno dando tutto, dimostrando un grande valore umano oltre che professionale. La tifoseria, 12° giocatore in campo, è chiamata a dare il suo fondamentale contributo!

Livorno mi è già entrata nel cuore e raggiungere l’obiettivo comune è il mio primo pensiero. Non vogliamo più vedere il Livorno soffrire in una categoria che nessuno di noi pensava gli dovesse più appartenere. Oggi è il momento di risorgere tutti insieme per riprendere quel cammino che ognuno di noi si augura ed ha nel suo cuore”.