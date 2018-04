Livorno ko, Siena in vetta: nuovo ribaltone nel girone A di Lega Pro

© foto di Federico De Luca

La Serie C ha visto ieri disputare alcune gare valide per i recuperi del girone A. Turno importante soprattutto per la vetta del raggruppamento, poiché il Siena ha trionfato sul campo della Pro Piacenza grazie a Santini mentre il Livorno ha perso punti e partita ad Arezzo, a causa della rete di Cutolo con la formazione di Foschi che ha chiuso la gara in nove uomini. La Robur vola così al comando, ma i labronici hanno una gara in meno rispetto ai rivali per la promozione diretta in Serie B. Successo esterno per il Piacenza a Viterbo, mentre il Monza ha superato sul proprio campo il Prato. Solo un pari, senza gol, ad Alessandria mentre la Pistoiese ha acciuffato in extremis la Lucchese nel match disputato ieri sera.

Oggi, invece, il girone B offre tre gare: FeralpiSalò-Ravenna alle 16.30, Vicenza-Fermana alle 18.30 e Fano-Gubbio alle 20.30.

Questi i risultati di ieri:

Alessandria-Arzachena 0-0

Monza-Prato 2-1

Pro Piacenza-Siena 0-1

Viterbese-Piacenza 1-2

Arezzo-Livorno 1-0

Lucchese-Pistoiese 1-1