Livorno, l'ad Carrano: "Non siamo gli unici responsabili. Vogliamo superare queste difficoltà"

Nella giornata di ieri l'amministratore delegato del Livorno Rosario Carrano ha emesso un comunicato sul sito della società per fare il punto sulla difficile situazione economica che vivono i labronici addossando anche ad altri la responsabilità di quanto sta avvenendo.

“Il sottoscritto dr. Rosario Carrano, quale rappresentante Legale del Gruppo Carrano, ed attuale Amministratore Delegato della Società A.S. Livorno Calcio, in relazione alla fuga di notizie delle ultime settimane relative alla situazione della squadra di calcio cittadina, ritiene doveroso chiarire alcuni aspetti essenziali, per rispetto della tifoseria e per la salvaguardia del blasone storico del Livorno Calcio.

La storia gloriosa della A.S. Livorno Calcio, non merita di subire quotidianamente attacchi con fughe di notizie, che hanno il solo scopo di ingenerare preoccupazione e sconforto nella tifoseria, nel team della squadra e delle Istituzioni locali, come purtroppo confermano gli ultimi episodi deprecabili di violenza avvenuti nella sede della società e da cui prendo le distanze, in modo netto e convinto.

Ritengo non sia possibile assistere tutti i giorni ad esternazioni inutili e grottesche, che alimentano il clima di tensione e di sconforto, e che, giocoforza, si riverberano sulla squadra di calcio, impegnata almeno alla salvaguardia della categoria, sicuro comunque che si possano perseguire a breve, traguardi più prestigiosi, così come merita la cittadinanza Livornese.

Pur senza entrare nel merito di vicende societarie, che a breve saranno chiare anche ai non addetti ai lavori, prendo le distanze dal “chiacchiericcio”, e confermo l’impegno personale e del Gruppo che rappresento, per guidare la Società A.S. Livorno calcio, con continuità aziendale che Le compete.

Appare quantomeno grottesco, che il mio Gruppo sia ritenuto unico responsabile di una situazione precaria e nebulosa, che si trascina da tempo e che ha coinvolto diversi soggetti, i quali non perdono occasione per informare gli organi di stampa con notizie parziali e faziose, dimenticando che ufficialmente il Gruppo Carrano è legittimato ad operare nella A.S. Società Livorno Calcio, solo da fine novembre 2020.

La storia della mia famiglia e del Gruppo che rappresento, da oltre 35 anni, è improntata sulla massima serietà e oculatezza nel perseguire gli obiettivi aziendali, evitando fughe di notizie, e non alimentando invece polemiche e malintesi. Tali principi di stile e di approccio ai mass media mi hanno sempre contraddistinto, ricordando che atteggiamenti contrari, possono ledere quei precetti normativi che la L. 231 sulla responsabilità giuridica dell’ente e gli elementi fondanti della privacy.

Posso confermare l’assoluta dedizione verso la risoluzione delle problematiche aziendali della A.S. Livorno Calcio, speranzoso che a breve supereremo ogni difficoltà, evidenziando nel contempo i ruoli e le responsabilità di ciascuno, con l’intento unico della tutela del marchio sportivo, della squadra e della cittadinanza".