Livorno, l'appello di Heller: "Rassereniamo l'ambiente per salvarci e far entrare nuovi soci"

vedi letture

Giorgio Heller, presidente del Livorno, ha parlato del futuro del club nel corso di un'intervista al portale amaranta.it: "Quello che dobbiamo fare, cosa per cui faccio appello, è lavorare tutti assieme per rasserenare l’ambiente al fine di permettere alla squadra di conquistare la salvezza e al club di trovare nuovi soci. Se sono stato confermato alla guida della società è anche perché, da sempre, mi occupo di intermediazione e quindi ho il compito di trovare dei soggetti in grado di rafforzare la compagine societaria. Sarebbe molto bello ed utile per la città di Livorno, dato che la società amaranto ha grandi potenzialità, che fossero degli imprenditori livornesi ad interessarsi. Auspico dunque che gli industriali, gli impresari, i petrolieri, gli uomini d’affari e in generale le forze vive della città valutino la grande opportunità che si sta aprendo con il Livorno calcio".