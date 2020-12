Livorno, l'ironia de Il Tirreno: "I soldi non ci sono, ma i nuovi contratti dei dirigenti sì"

La situazione in casa Livorno si fa sempre più grave col passare dei giorni così come si concretizza sempre più l’esclusione dal campionato per i noti problemi economici a cui la nuova proprietà ancora non è riuscita a far fronte. Ma questo non spegne l’ironia dei livornesi come dimostra Il Tirreno in edicola che descrive così le ultime mosse operate dalla dirigenza labronica in attesa che arrivi l’aumento di capitale e la liquidità per pagare debiti e stipendi: “Dite la verità. Chi di voi non sogna un giorno di diventare Addetto all'organizzazione e alla direzione del comitato esecutivo. Fantastico. Il tutto per la modica cifra di 80mila euro l'anno, naturalmente per due anni. Ops. Dispiace dirvelo ma il sogno della vostra vita è già svanito: vi ha soffiato il posto il signor Ivano Balestriere. Che, nel silenzio generale e senza dare troppo nell'occhio, è stato inserito nella dirigenza amaranto da Rosario Carrano".