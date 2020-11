Livorno, la FIGC chiede nuovi documenti ai soci. Ricapitalizzazione, venerdì la deadline

Non si rasserena l’ambiente in seno al Livorno. Come riporta l’edizione odierna de Il Tirreno, infatti, l’ok alla nuova fideiussione, necessaria per il tesseramento di nuovi calciatori, non è ancora arrivato. Alla base di tutto ciò c’è la richiesta da parte della FIGC di una ulteriore documentazione in merito al passaggio di quote fra i soci del club.

Intanto in agenda è fissata per venerdì 6 l’assemblea dei soci che dovrà dare il via libera alla ricapitalizzazione da 2 milioni di euro che servirà alla società labronica per affrontare le spese fino al termine della stagione. Fra queste quella relativa agli ingaggi dei calciatori. Il 12 novembre prossimo scadono i termini della messa in mora da parte dei tesserati e per evitare occorrerà che la proprietà saldi tutte le spettanze rimaste in stand-by.