Livorno, Luci: "Continuare con questo staff scelta giusta per vincere"

Andrea Luci, capitano del Livorno, è intervenuto a nome di tutta la squadra in conferenza stampa: "Ci siamo confrontati tanto in questi giorni, abbiamo parlato tanto e per noi la decisione giusta è continuare con giocatori e staff che hanno iniziato a luglio ed arrivare fino in fondo per il nostro importante obiettivo. Ci mancano undici battaglie per vincere la guerra finale. E il pensiero di tutti è che con questo gruppo ce la possiamo fare. E' stata una scelta difficile perché sappiamo che in questo mese e mezzo abbiamo commesso tanti errori e abbiamo incassato le giuste critiche. Dobbiamo meritarci questo campionato con prestazione che nelle ultime settimane non sono state all'altezza. Già da sabato servirà scendere in campo con un'altra mentalità perché vogliamo vincere ogni partita che manca da qui alla fine".