In merito alle recenti notizie diffuse dai media relative alla conduzione tecnica della prima squadra, l’A.S. Livorno Calcio informa di essere in attesa di sapere entro Lunedì prossimo dall’allenatore Andrea Sottil quali saranno le sue scelte riguardo alla prossima stagione 2018/19, auspicando che si rispetti il contratto già in essere tra il Livorno e lo stesso mister.

Il vice presidente dell’ A.S. Livorno Calcio, ingegner Romano, ribadisce inoltre che: “Nell’incontro svoltosi alcuni giorni fa nella sede societaria, alla presenza del procuratore Galli, del ds Facci e del consulente Corsi, si è parlato solo di aspetti economici riguardanti il contratto di mister Sottil e non di aspetti e programmi futuri che verranno discussi Lunedì da tutti i soci congiuntamente”.