Livorno, Mariani accusa Spinelli: "Non ha mantenuto gli impegni, ora capisco la tifoseria"

Danilo Mariani , direttore generale del Livorno, è intervenuto ai microfoni di Telecentro2 per provare a spiegare tutte le difficoltà in cui la società è costretta a lavorare: "Ogni giorno esce fuori un nuovo debito. Ci sono dei contratti fatti in passato che sono assurdi, a cifre inconcepibili. Fare fronte a tutti gli impegni richiede tempo ed energie, ma con pazienza risolveremo ogni cosa. Spinelli? Non ha mantenuto gli impegni presi, sta agendo con comportamenti di basso livello. Capisco perché la tifoseria non lo accettava”.