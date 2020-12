Livorno, Mariani: "Bastano 300mila euro da parte dei soci per coprire gli stipendi"

Daniele Mariani, dg del Livorno, è tornato a parlare della terribile situazione economica in cui versa il club labronico: “Con i nostri avvocati e commercialisti - spiega a TeleCentro2 - stiamo lavorando a pieno ritmo per cercare ogni possibile soluzione dal punto di vista contabile-amministrativo che ci consenta di far fronte alle scadenze degli F24. E con soddisfazione devo dire che il nostro lavoro ha prodotto dei risultati positivi: sono intatti stati trovati dei crediti d’imposta che ci permetteranno di rispettare l’impegno con gli F24.

A questo punto sarebbe sufficiente che i soci, entro mercoledi 16 dicembre, versassero nelle casse della società 300mila euro per far fronte agli stipendi dei calciatori. Lunedi 14 dicembre mi incontrerò a Roma con il presidente Ghirelli (Lega Pro) a cui spiegherò una serie di situazioni che potrebbero risultare utili alla causa del Livorno”.