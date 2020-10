Livorno, Navarra: "Al CdA non si sono presentati dei soci. Ma spero versino i soldi"

vedi letture

Dopo Aldo Spinelli, della situazione che si vive quest'oggi in casa Livorno, ne ha parlato anche l'attuale presidente Rossettano Navarra, che ai microfoni di tuttoc.com si è così espresso: "Siamo all'ultimo giorno utile per versare la fideiussione e penso che si farà, me lo auguro per la storia e la piazza di Livorno. Da parte mia posso dire che sto facendo tutto il possibile. Al CdA di sabato non si sono presentati gli altri soci, c'ero solo io, l'ingegner Casini e il presidente del Cda, Pacciani. Abbiamo fatto un verbale per una futura memoria, non hanno dato altre spiegazioni sui punti all'ordine del giorno, compresa la non continuità aziendale. Ma mi auguro che i soci versino i soldi, ho chiesto che arrivino entro domani. Ho collegato la fideiussione e i versamenti perché vanno di pari passo, altrimenti sarà difficile. Io e Spinelli abbiamo pagato stipendi e F24, gli altri non hanno fatto niente. Mi auguro che oggi si arrivi a una soluzione".