Livorno, Navarra: "Club con un piede nella fossa. Il principale responsabile è Aldo Spinelli"

Se il dg Mariani professa un certo ottimismo per le sorti del Livorno lo stesso non si può dire per Rosettano Navarra, socio del club labronico ed ex presidente: “Ormai è tutto finito, il Livorno è già con un piede nella fossa e presto verrà escluso dal campionato, il principale responsabile è Aldo Spinelli - spiega a TeleCentro2 -. Con Carrano e company il Livorno andrà dritto nella fossa, è da tempo che ve lo dico, ormai non ci sono più spiragli. Al termine del cda di oggi il mio delegato ha rassegnato le dimissioni, siamo stufi delle prese di giro. A questo punto mi dichiaro fuori da tutto, anche in virtù dell’atteggiamento di Spinelli, principale responsabile di questa situazione, che ha rifiutato la mia proposta di impegnarsi al 50% fino al termine del campionato. La piazza non merita l’esclusione dal campionato e il fallimento, per questo ho proposto a Spinelli di versare nelle casse societarie 3 milioni di euro (1 milione e mezzo cadauno), capitale che occorre per concludere il campionato, cifra, tra l’altro, equivalente all’importo da lui incassato a settembre dalla vendita del Livorno stesso, ma con un giro di parole ha declinato la mia proposta. Il sindaco Salvetti e il presidente di Lega Pro Ghirelli ci avevano convocati affinché trovassimo una soluzione a due per consentire alla società di sopravvivere, ma purtroppo il loro tentativo è stato vano”.