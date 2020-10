Livorno, Navarra: "Con i soci litighiamo e basta. Spero intervenga la Federazione"

vedi letture

Non si placa il caos in casa Livorno: una situazione nella quale, dall'esterno, è davvero difficile districarsi, e della quale i vari componenti raccontano la propria.

Dopo la gara contro il Novara, come riferisce amaranta.it, Rossettano Navarra ha voluto rispondere a Giorgio Heller, possibile acquirente del club che ha chiesto sia le dimissioni dell'attuale presidente che la firma sulla fideiussione: "Ho firmato non una, ma ben sette volte, la richiesta di rilascio della fideiussione, buon ultima quella firmata ieri per complessivi 650.000 euro, come mi hanno detto di fare gli altri soci. Riguardo al passaggio di quote invece non è arrivato alcun visto di esecutività da parte della federazione per cui, in tutta questa confusione, non si riesce nemmeno a capire chi possa partecipare domani all’assemblea dei soci. Sarebbe opportuno che fosse la federazione a fare chiarezza, altrimenti continuiamo a scagliarci gli uni contro l’altro, e magari neanche abbiamo titolo, senza risolvere nulla. L'unico vincitore al momento è Aldo Spinelli, nelle tasche del quale sono entrati oltre un milione e mezzo di euro. I supporters amaranto sono le vere vittime di questa situazione, non tocca a me giudicare se potevamo fare di più per risolvere la situazione; io certamente non ho alcun rammarico, se non quella di aver creduto a un signore di 80 anni. Un errore che sto pagando di persona, sia dal punto di vista economico che della salute personale".