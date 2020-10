Livorno, Navarra: "Solo Spinelli poteva esercitare prelazione sulle quote di maggioranza"

"Io non avrei mai esercitato l’opzione perché questa è la mia posizione da sempre, semmai doveva esercitarla Spinelli. Sulla procedura vi sarebbe una serie di difetti, ma a cosa serve evidenziare ciò adesso, se interessa davvero a pochi?".

Nell'intervista rilasciata ad amaranta.it, il presidente del Livorno Rossettano Navarra esordisce così il "day after". Ieri, infatti, scadeva l'ultimo giorno utile per poter esercitare la prelazione sulle quote dei soci di maggioranza, ma la stessa non è ovviamente stata esercitata dal numero uno amaranto, che per altro aveva fatto intendere che la FIGC non aveva ancora ratificato il passaggio delle quote dalla Spininvest, società di Aldo Spinelli, al suo gruppo: "Il proprietario e l'unico che potrebbe esercitare tale diritto è Spinelli".

Tutto quindi rimandato, e futuro sempre meno roseo per la formazione amaranto. Che domani sarà impegnata contro il Novara.