Livorno, nel tardo pomeriggio il CdA che può sbloccare il calciomercato

vedi letture

Giornata quasi epocale per il nuovo Livorno perché, come noto, si terrà oggi il CdA che dovrebbe dipanare i nodi dell'intricata situazione societaria.

Come riporta livornolive.it, la riunione è fissata per il tardo pomeriggio, sicuramente non in città ma probabilmente in qualche località della Versilia, ma questa è solo una delle tante incognite. Come potranno eventualmente ripartirsi le quote societarie viene difficile ipotizzarlo, ma non è escluso che sia rivista l'attuale maggioranza delle quote, ma di certo c'è che lo sblocco della situazione darebbe il via alle operazioni di mercato: definiti i ruoli, si può pensare al resto.

E magari alla Coppa Italia: i labronici, infatti, vedranno domani il via ufficiale alla stagione 2020-21, con il match - gara secca - contro la Pro Patria.