Livorno, oggi la fideiussione che sblocca il mercato. Domani il CdA con Navarra dimissionario

Nella giornata di ieri, dopo l’amara sconfitta contro il Novara, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha riunito tutti i soci del club presenti allo stadio – dal presidente dimissionario Navarra a Heller, Mariani e Carrano, Ferretti e Aimo, oltre al ds in pectore Rubino – per dare la svolta alla crisi societaria dei labronici in vista del CdA che andrà in scena a Roma venerdì. Una riunione dai toni molto accesi, ma che avrebbe dovuto partorire una soluzione con Navarra che nella giornata di oggi darà la delega al vicepresidente Aimo per firmale la fideiussione che sbloccherà il mercato permettendo a Dal Canto di avere a disposizione alcuni tesserati già bloccati. Domani invece Navarra si dimetterà e lascerà spazio alla nuova maggioranza che dovrebbe eleggere Heller come presidente e dare a Rubino le chiavi della gestione sportiva. Lo riporta Livornolive.it.