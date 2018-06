Livorno, Peiani: "Progetto di 5 anni. Budget importante per il mercato"

Conferenza stampa di presentazione di Mirco Peiani come nuovo dg del Livorno. Ecco le parole riportate dal profilo Twitter del club labronico: "Sono il nuovo Direttore Generale del Livorno. L’assetto societario è abbastanza semplice. Il 70% appartiene al gruppo Spinelli, il 20% alla Uappala Hotels e il 10% a Tecnologia e Sicurezza dell’Ing. Romano. Avvicinare la curva nord al campo di gioco sarebbe molto interessante, ma ad oggi è abbastanza difficile metterlo in pratica. Faccio il Direttore Generale, ma non sono un tecnico di calcio. Come società dialoghiamo con Facci, Sottil e Protti. Il Livorno Calcio è in assoluta sinergia con queste tre persone. Tino Parisi del Siracusa ha firmato il contratto con noi. È un giovane che piace e che è piaciuto subito ai nostri tecnici. Stiamo puntanti ai giovani. Sia da un punto di vista didattico che sportivo. Saremo uno dei primi 10 centro giovanile in Italia. Saremo capaci di gestire anche 2000 ragazzi. La programmazione del Livorno è un punto fondamentale. Dobbiamo essere presenti dalle giovanili alla prima squadra. Si farà un programma di 5 anni. Il budget del mercato è piuttosto importante. Si parla di un’ottima cifra per la B. Abbiamo già programmato un premio promozione di 2 milioni di €. È la prima volta che si sceglie un premio prima dell’inizio del campionato. Tito Corsi ha un contratto di consulenza come osservatore. Elio Signorelli, invece, si occupa con me dell’impianto sportivo e farà da consulente al nostro Direttore Sportivo Facci".