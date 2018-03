Livorno, possibile il clamoroso ritorno di Sottil

Fonte: TuttoC.com

Dietrofront possibile in casa Livorno? Non sarebbe da escludere. Se da un lato è vero che il club ha già annunciato il nuovo tecnico della Berretti, dall'altro è vero che sono in corso valutazioni per il futuro di Luigi Pagliuca, che dovrebbe guidare la squadra a Gongozola sabato, nel match contro la Giana Erminio, e per la valutazioni di altri profili.

Ma il silenzio che è calato intorno alle dimissioni di Andrea Sottil da parte del mister medesimo e del club ha lasciato qualche dubbio di fondo: ci sono valutazioni che le due parti stanno facendo e che potrebbero anche portare a una riconciliazione delle parti. Attesi a breve sviluppi.