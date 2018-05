Livorno, Protti: "Futuro? Aspetto una chiamata dalla società"

© foto di Federico De Luca

Al secondo tentativo Igor Protti è riuscito a centrare l'obiettivo che si era prefissato al momento del suo ritorno a Livorno: riportare la formazione amaranto in Serie B: "Penso al percorso che abbiamo fatto. Ricordo ancora la telefonata che ricevetti dall'allora direttore generale Paolo Armenia. C'era di restituire dignità al Livorno. Sapevo che sarebbe stata dura, specie all'inizio, ma con il tempo e con il lavoro ce l'abbiamo fatta - dice il club manager del Livorno al quotidiano Il Tirreno - l'esperienza della passata stagione ha inciso moltissimo su questa. Abbiamo proseguito il lavoro iniziato a luglio 2016 e lo abbiamo concluso nel migliore dei modi. Per vincere in serie C serve una società importante con grande disponibilità economiche e che metta sul tavolo un budget importante. La famiglia Spinelli lo ha fatto. Magari Alessandria e Pisa hanno speso di più, ma al presidente non c'è nulla da rimproverare. Abbiamo limato il gap economico col nostro lavoro. La passione. L'attaccamento alla maglia trasmesso ai ragazzi. Ho portato il Livorno in B da giocatore e da dirigente. Sono felice. L'amore per questa città è infinito". Protti è in scadenza di contratto: "Dobbiamo finire il campionato dopo di che mi riposerò. Quando sarò chiamato, se verrò chiamato dalla società allora valuterò il da farsi".