Livorno, ricorso respinto per Borghese. Resta la squalifica

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso presentato da Martino Borghese, difensore del Livorno, "avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al reclamante seguito gara Olbia/Livorno del 07.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 191/DIV del 09.04.2018)". Il giocatore amaranto quindi, già fuori causa per la gara di sabato scorso, non sarà convocabile neanche per il match di domani contro l'Arzachena.