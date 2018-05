Livorno, Romano: "Incontro con Protti, Sottil e Facci molto positivo"

Marco Arturo Romano, vicepresidente del Livorno, ha incontrato nella giornata di ieri Protti, Laudicino, Facci, Signorelli, mister Sottil ma anche i giocatori. Al termine, ha dichiarato ai colleghi de Il Tirreno: "E' stata una giornata piena di lavoro, nella quale abbiamo discusso di varie problematiche. Una occasione insomma, per scambiarci delle opinioni sui rinnovi, sui contratti e sulla gestione. Nei prossimi step, approfondiremo sempre di più, per arrivare a chiudere alcune partite che sono in ballo. Se devo dare un giudizio in corso d'opera, mi sbilancio. La giornata è stata positiva. Ma non voglio entrare nel dettaglio dei colloqui".