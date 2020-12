Livorno salvo. Ma il teatrino societario costerà una penalizzazione alla squadra: di quanto?

Lo stucchevole teatrino che ha visto Aldo Spinelli salvare - almeno per adesso - il Livorno, dopo un autunno tribolato a livello societario, potrebbe comunque lasciare strascichi pesanti a una squadra che, sempre a testa alta, ha onorato quella che è stata la prima parte di torneo: tra giocatori contati, infortuni e mancati tesseramenti, gli uomini di Alessandro Dal Canto sono riusciti a centrare 17 punti, + 8 dall'ultimo posto... che non è però un miraggio.

Gli amaranto, infatti, subiranno a breve una penalizzazione, che potrebbe anche annullare il gap con l'altra formazione toscana, costringendo i labronici a una complessa remuntada.

A quanto ammonterà la penalizzazione non è a ora dato saperlo, ma Il Tirreno - ed. Livorno, Rosignano, Cecina ha provato a fare delle ipotesi, partendo dal -3 che arriverà per il tardivo pagamento della scadenza del 16 settembre, che il club ha saldato il 30 dello stesso mese. C'è da aggiungere poi il mancato pagamento, a metà ottobre degli emolumenti della mensilità luglio/agosto, che potrebbe ammontare a ulteriori 2 punti, da sommare anche alla tardiva presentazione della fideiussione a copertura dei nuovi ingaggi: altre due lunghezze in meno?

Il totale sarebbe quindi -7, che equivarrebbe a un penultimo posto in graduatoria con margine di +1 sulla Lucchese. Dato da non sottovalutare, considerando che le due formazioni, proprio domenica, si affronteranno al "Picchi". Certo, come il quotidiano ricorda, ci sarà probabilmente un ricorso, ma l'esito dello stesso lo si saprà successivamente a un match - quello appunto domenicale - che si potrebbe giocare con una diversa condizione mentale.

Si vuol vedere un lato positivo della vicenda? Se il 16 dicembre Spinelli non avesse saldato le pendenze, il Livorno sarebbe stato escluso dal campionato.

Ma il confine tra "lato positivo" e "smacco evitato" è davvero sottile: con maggior buon senso, si sarebbe potuto parlare di altre cose fin dall'inizio. Perché nessuno, da questa situazione, ci ha guadagnato. O meglio: a testa alta ne sono comunque usciti, mister, giocatori e dipendenti.