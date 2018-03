Livorno, Signorelli: "Non potevo dire di no al presidente Spinelli"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Alessio Alaimo

Elio Signorelli si è presentato quest'oggi in conferenza stampa quale nuovo direttore sportivo del Livorno: "Sono felice di essere qua, sono stato tanti anni a Livorno e sono legato a questa città. Abbiamo dovuto svoltare. Il presidente mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero disposto a prendere in mano questa situazione e io non potevo dire di no. Livorno è una piazza troppo importante. L'anno scorso col Mantova ci siamo salvati sul campo, ma non fuori dato che oramai in C le proprietà sono tutte ballerine. Ho aspettato la possibilità di rientrare in una società importante, quando è arrivata l'ho presa al volo. Capisco che a Livorno per la mia figura ci sarà qualche mugugno, però io ho tanta voglia e entusiasmo e voglio tornare là dove Livorno è giusto ritorni. In questi anni sono rimasto in contatto con mister Foschi e quando il mister mi ha chiesto un nome, ho fatto il suo perché ha vinto tre campionati e la categoria la conosce. Col Renate, l'anno scorso, ha fatto bene. Proviamo a vedere se riusciamo a vincere questo campionato: spero veramente di raggiungere l'obiettivo ma c'è bisogno di tutta la città. Se i tifosi hanno qualche problema con me, lo affronteremo. Sono sicuro che ci aiuteranno".