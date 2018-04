Livorno, Signorelli: "Vantaggiato e Mazzoni? Fuori solo per Olbia"

© foto di Alessio Alaimo

Dopo il caos creatosi ieri in casa Livorno, con Mazzoni e Vantaggiato probabilmente fuori rosa, dalle colonne de La Nazione, per fare un punto della situazione, interviene il DS Elio Signorelli, che parla prima di tutto del campo:

"È triste vedere il Livorno incapace di reagire: dopo due partite di ottimo livello con Siena e Viterbese, assistere a queste prestazioni ti rende impotente, non ti dai spiegazioni. Cerchi di capire, provi a dire che abbiamo ancora delle cartucce da sparare perché sabato noi giochiamo e il Siena sta fermo, ma bisogna tirare fuori quella cattiveria e quella rabbia che ci hanno portato a fare 60 punti. Senza questa convinzione tutto diventa più difficile".

Ma spiegazioni concrete non sono date, anche se una puntualizzazione è fatta: "Preoccupa non riuscire a capire come mai ci sono questi vuoti, questi cali di tensione improvvisi. Sabato sappiamo che non possiamo sbagliare. Proviamo allora a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché ad Olbia ci possiamo rifare per tornare in testa alla classifica. Adesso è necessario non perdere la calma e restare tutti uniti. Mazzoni e Vantaggiato? Non sono fuori rosa: non saranno convocati solo per questa partita".