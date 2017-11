Livorno, Sottil: "Fatti passi avanti. Ma si può crescere ancora"

Fonte: TuttoC.com

Andrea Sottil, tecnico del Livorno, a fine gara ha così commentato il successo per 3-0 sulla Viterbese: "Una prova matura da parte dei ragazzi, una prestazione di spessore tecnico e agonistico e grande ordine tattico. La squadra ha creato tanto dall'inizio alla fine, facendo tre gol, difendendosi bene anche se nel finale qualche metro troppo bassi ma sempre con estrema lucidità. C'è sempre più consapevolezza nei propri mezzi, la squadra come ho detto anche oggi ha fatto passi in avanti, ci sono ulteriori margini di miglioramento. Abbiamo girato palla velocemente e con grande precisione. Morelli? Bene un'altra volta, è questa la nostra forza, la qualità di chi inizia le partite e di chi subentra. Mi dispiace per chi non ha partecipato ma sicuramente ci sarà spazio durante l'anno e ora c'è la terza partita. Chi gioca meno sa che ha la stima totale del loro allenatore, devono solo pensare a lavorare come del resto stanno già facendo".