Livorno, Sottil: "Il futuro? Sarebbe bello continuare il discorso"

Andrea Sottil, tecnico del Livorno, ha commentato così la promozione in Serie B come riportato da Amaranta.it: "Non c'è nulla da dire. Godiamoci questa promozione. Questi ragazzi sono stati semplicemente meravigliosi. Non c'è altro da aggiungere. Il futuro? Adesso non ne parliamo. Adesso pensiamo solo a questo punto che ci ha dato la matematica certezza della vittoria del campionato. Questi ragazzi meritano tutti di salire. La squadra non ha bisogno di stravolgimenti. Ma ripeto, adesso godiamoci la promozione, che ci siamo meritati. Per me questo di Livorno è un discorso iniziato, sarebbe perciò una grande soddisfazione poterlo continuare, ma anche rispetto a questo, adesso, non voglio soffermarmi perché voglio solo festeggiare".