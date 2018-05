Livorno, Sottil traballa. Nuovo tentativo con Drago per l'anno prossimo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Secondo quanto si legge su TuttoB.com, il Livorno ci starebbe riprovando con Massimo Drago per la panchina. Dopo che l'allenatore ex Crotone aveva già risposto con un rifiuto nella stagione che ha visto comunque i labronici ottenere la promozione in cadetteria, la società amaranto starebbe provando un nuovo approccio per consegnargli la panchina della prossima stagione, vista anche la posizione traballante dell'attuale tecnico Sottil.