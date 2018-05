Livorno, Sottil: "Vorrei rimanere ma la volontà dev'essere reciproca"

Dopo la vittoria per 3-1 sul Lecce del suo Livorno, che tiene aperte le chance di vittoria labronica nella Supercoppa di C (anche se i salentini dovrebbero battere il Padova con tre gol di scarto, ndr), l'allenatore Andrea Sottil ha parlato ad amaranta.it anche del suo possibile futuro: "L'importante era vincere il campionato ed essere promossi in Serie B. Ci siamo riusciti, questo era il nostro obiettivo. La partita contro il Lecce è arrivata al termine di un cammino lungo ma sostanzialmente positivo, anche se nel corso dell'anno ci sono stati degli alti e bassi, concludendosi nel migliore dei modi. Futuro? Qui si potrebbero fare grandi cose. Ma occorre che la volontà sia reciproca, Tra qualche giorno capiremo se il discorso può continuare. A me piacerebbe restare".