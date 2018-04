Livorno, Spinelli: "A questa squadra servirebbe uno psicologo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli commenta così il ko di Olbia "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché ce l'hanno messa tutta. Abbiamo sbagliato preparazione - commenta a Il Tirreno - fino a Natale correvamo. Poi ci siamo fermati. L'Olbia aveva quello stesso dinamismo che avevamo noi fino alla sosta. Avete visto come viaggiavano veloci. Noi siamo una squadra già vecchia. Loro erano pieni di ragazzi del '97 e del '98'. Qui serve uno psicologo, come aveva Nicola. Un motivatore. E poi a questi ragazzi che sono sulle gambe servono integratori. Li prendo io alla mia età. Dovrebbero prenderli anche loro. Se arriviamo primi, bene, ma se arriviamo secondi in queste condizioni diventa complicato fare i playoff".