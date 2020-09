Livorno, Spinelli annuncia: "Ceduto il 70% delle quote. Entro il 15 venderemo il resto"

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha annunciato la cessione della maggioranza delle quote societarie: "Il 70% delle quote del Livorno è stato ceduto ai nuovi acquirenti ed entro il 15 settembre sarà perfezionato il resto. - ha affermato Spinelli come riporta la versione online de Il Tirreno - Il Livorno è in buone mani, gente capace che ci sa fare noi dopo 21 anni abbiamo concluso, la nostra intenzione è quella di non rimanere dentro la società, ma cederla interamente". Il nuovo proprietario dovrebbe essere Rosettano Navarra, ex presidente del Frosinone del 2000 al 2003, che dovrebbe aver acquistato il 30% delle quote, mentre il presidente dovrebbe essere Emiliano Nitti, ex consigliere della Lega Pro ed ex presidente della Pro Patria.