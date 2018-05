Livorno, Spinelli dice no alle richieste di Sottil

Aria di addio tra il Livorno e Andrea Sottil. Il tecnico – nonostante la promozione in B – è in bilico e settimana prossima si dovrebbe arrivare alla separazione. Spinelli, infatti, non ha gradito le richieste di ritocco dell’ingaggio e allungamento del contratto (scadenza 2019). Lo riporta Gazzamercato.it.