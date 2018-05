Livorno, Spinelli: "Entro metà giugno spero di cedere il club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Il Tirreno, il patron del Livorno, Aldo Spinelli, conferma la volontà di cedere il club: "Sono sempre stato una persona di parola e all'ingegner Marco Arturo Romano, che attualmente riveste la carica di vicepresidente con il 28% delle quote azionarie, ho detto che se entro il 15 giugno versa 2,4 milioni si prende la società. Credo che riuscirà a tenere fede alla prelazione. In settimana riceverò anche un altro gruppo interessato all'acquisizione della società, ma ho già detto che sono secondi: ci parlerò ma l'ing. Romano è il favorito. Se fallissero queste due trattative resteremmo noi. Io resto finché avrò la maggioranza ed entro il 15 giugno spero di passare la mano, restando con una piccola quota o magari anche come sponsor".