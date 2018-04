Livorno, Spinelli: "Facci e Signorelli ancora con noi. Sfoltiremo la rosa"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nell'intervista concessa ai colleghi de Il Tirreno da parte di Aldo Spinelli, presidente del Livorno, all'indomani della promozione degli amaranto in Serie B, c'è spazio per la programmazione futura e per gli uomini da cui ripartire (oltre a mister Sottil e al vecchio pallino del numero uno dei toscani, cioè Diamanti). Quindi Spinelli conferma Mauro Facci e Elio Signorelli: "Certamente: Facci è un ottimo diesse, avremo tanto lavoro da svolgere, chiaro che la rosa un po' andrà sfoltita per fare posto ai nuovi arrivi, perché anche in questa stagione io tiravo fuori tra i 3 e i 400mila euro al mese... Signorelli è altrettanto bravo, per di più è anche un mio uomo di fiducia. Spazierà dal mercato al settore giovanile e non solo".