Livorno, Spinelli senza freni: "I nuovi acquisti non son pronti, uno schifo vederli in campo”

Non solo dell'increscioso episodio avvenuto in tribuna stampa (“Certi personaggi dovrebbero essere radiati dalle tribune stampa"). Dopo il ko di Alessandria, infatti, l'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli, ora socio di minoranza, ha voluto dire la sua sulla squadra, attaccando i nuovi innesti portati dal Ds Raffaele Rubino.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate a livornolive24.com: “I nuovi non sono pronti per giocare, è inutile aver preso giocatori che non sono in condizione. Rubino non se ne è reso conto! Occorreranno 5 mesi perché trovino la forma, è inutile averli presi, avevamo i nostri da far giocare! Non mi faccia dire altro guardi, mi vergogno, è uno schifo vedere questi nuovi in campo”.