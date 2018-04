Livorno, Spinelli: "Sono imbufalito. Foschi però non rischia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Livorno Aldo Spinelli non ha ben digerito la sconfitta e la prestazione contro l'Arezzo della sua squadra che è valsa il sorpasso della Robur Siena in vetta alla classifica: “Sono imbufalito, i ragazzi andranno tutti in ritiro. Foschi però non rischia, dobbiamo tutti stare calmi anche se non è facile perché stiamo rischiando di buttare all'aria il campionato. - spiega Spinelli a Il Tirreno - La squadra è fuori di testa, non esiste finire in nove e mettere in difficoltà l'arbitro con atteggiamenti sbagliati. In campo alcuni giocatori camminavano, qualcuno strascicava le gambe credo sia dovuta a una preparazione di gennaio con tutta probabilità sbagliata".