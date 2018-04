Livorno, Spinelli: "Sottil carico. Vantaggiato e Mazzoni? Decide lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Situazione surreale a Livorno, dove il presidente Aldo Spinelli ha provato a spiegare il nuovo ribaltone al Tirreno: "Torna Sottil, tornano lui e tutto il suo staff. Andrea mi ha detto di essere pronto a riprendere in mano la squadra. È carico a molla, entusiasta e felice di tornare. Domattina (stamane, ndr) sarà di nuovo a Tirrenia per dirigere l'allenamento".

Con il ritorno di Sottil potrà esserci la riabilitazione di Vantaggiato e Mazzoni: "Facciamo chiarezza. Per me sì. Non ho problemi con Daniele e Luca. Loro sanno che non voglio vedere da nessuno atteggiamenti sbagliati in campo, proteste eccessive, isterismi contro gli arbitri. Per me chi si comporta bene può giocare. Ovviamente la decisione spetta all'allenatore".

Una battuta anche su Pecini, Facci e su un nuovo ingresso dirigenziale: "Ho già fatto sapere a Facci che voglio la sua vicinanza alla squadra. Per quanto riguarda Pecini, è un azionista del Livorno fa parte della società. Per me c'è anche lui. Vi dirò di più. Avrà un incarico anche Silvano Siri. Sarà uno dei membri del consiglio di amministrazione, ma non solo. Lui sarà il nostro nuovo addetto agli arbitri. Da quando è mancato Carlino Vivaldi, quel posto è stato vacante. E nel nostro organigramma non possiamo permetterci di avere quella casella vuota. Il motivo? Dobbiamo intrattenere buoni rapporti con i direttori di gara. Nelle ultime partite abbiamo fatto incetta di espulsioni per colpa nostra. Non deve più succedere".