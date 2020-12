Livorno, tifosi in sede a protestare. Ghirelli: "La violenza, le incursioni sono da condannare"

Non si placa l'eco della protesta che ieri c'è stata nella sede del Livorno, dove sono arrivati una ventina di tifosi per avere chiarimenti in merito alle vicende di un club sempre più in difficoltà: nessun danno a cose o persone, come ha testimoniato il direttore esecutivo del club Alessandro Verdolini, ma sulla faccenda è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

Questa la nota diramata:

"Gli atti verificatisi presso la sede del Livorno Calcio non sono giustificati per alcun motivo. La violenza, le incursioni sono da condannare. A Livorno c’è una situazione che preoccupa, è una piazza importante del calcio italiano. Mi auguro che si risolva al più presto, noi seguiteremo a vigilare con attenzione".