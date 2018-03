Livorno, Valiani a segno da ex contro Robur: "Successo che vale tanto"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Valiani, centrocampista del Livorno e autore del gol decisivo contro la Robur Siena, club in cui ha militato in passato, nello scontro diretto del Girone A di Serie C ha parlato così a Sportitialia dopo la gara: "Questo è un successo che vale tanto sotto tutti i punti di vista. Avevamo voglia di riprenderci il primato. E’ stata una partita dura perché la Robur gioca davvero molto bene, non è stato facile portare questa vittoria fino in fondo”.