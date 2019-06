Lo Monaco: "Il Catania tornerà dove merita. Ma non so quanto ci vorrà"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto questa mattina in conferenza stampa l’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha fatto il punto sul campionato appena terminato e sul futuro del club etneo: “Da quando è finito il campionato sono tornati i fantasmi del 2012, ho letto tante cose esilaranti, ma capisco che se non si ha nulla di cui scrivere allora ognuno spara quel che vuole. Però è giusto fare chiarezza. La stagione non è andata bene, ci lecchiamo le ferite e pensiamo a ripartire. Oggi siamo una società diversa rispetto a tre anni fa, siamo rispettati e temuti. Nel 2016/2017 il Catania ha pagato circa 3.900.000 di monte stipendi, devo dire quanto ha speso il Foggia? L’anno dopo 3.694.000, vi devo dire quanto ha speso il Lecce? Quest’anno ci siamo mantenuti sulle stesse cifre e non può essere altrimenti perché abbiamo risanato. Quanti di voi non avrebbero scommesso sulla rosa del Catania l’estate scorsa? - continua Lo Monaco come riporta Goalsicilia.it- Nessuno ha detto che nelle ultime stagioni abbiamo conquistato 154 punti e siamo usciti dai play off per due anni senza perdere. Futuro? Costruiremo anche quest’anno una rosa per vincere, badando sempre a tenere i conti in ordine. L’obiettivo resta sempre quello, ma sappiamo che nulla è garantito, non so se ci vorrà uno, due o tre anni, ma il Catania tornerà dove merita”.