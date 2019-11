Lo Monaco: "Mi sono sentito violato. Se resto? Col Catania ho chiuso"

© foto di Federico Gaetano

L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato all’uscita della Prefettura della città etnea commentando nuovamente quanto successo ieri: “Non sta a me denunciare perché chi ha fatto questo si è filmato, ci sono telecamere e centinaia di persone che hanno visto quanto accaduto e penso sia andata bene perché poteva scapparci il morto. Mi sono sentito violato, mi hanno aggredito alle spalle in mezzo a tante persone e questa non è una cosa bella. L’episodio era però stato, in un certo senso, preannunciato dagli striscioni, dalla testa di porco dentro al campo o da tutta questa campagna social pazzesca. - continua Lo Monaco come riporta Newscatania.com - Escoriazioni sul viso? Le vere escoriazioni le ho dentro, più che escoriazioni, ho una frattura, non potete immaginare cosa significhi essere violati, essere aggrediti alle spalle, ma denunce non ne faccio perché non sono abituato. Se rimango amministratore delegato del club? No, col Catania ho chiuso l’altro giorno”.