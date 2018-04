Lo Monaco prima di Catania-Trapani: "Pari non serve a nessuno"

© foto di Federico De Luca

Ha analizzato l'attuale momento in casa Catania a La Sicilia. Parliamo dell'amministratore delegato Pietro Lo Monaco. Questo uno stralcio delle sue parole così come raccolto da newscatania: "Derby con il Trapani? Il pari non serve a nessuno. Se vogliamo mantenere calda la pista primo posto dobbiamo vincere. Vogliamo vincere. Che è diverso. Trapani, Lecce e Catania hanno una forza, un organico, un’organizzazione degna della promozione diretta. L’avremmo meritata tutti e tre. Record delle dieci vittorie esterne? Per un po’ di tempo si parlerà del Catania di Lucarelli che ha stabilito questo record. Una bella impresa. Che non sia l’ultima”.