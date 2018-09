Lo Monaco: "Serie B a 24 squadre? Se la meriterebbe chi la voleva a 19"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Mi viene molto difficile pensare che il Collegio di Garanzia del Coni possa invalidare ben due gradi di giudizio". In attesa della sentenza, l'amministrato delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato a Ultima TV: "La sentenza pro Novara è sacrosanta. Credo che il Coni farà rispettare la legge, dunque B a 22 squadre. Non posso escludere nemmeno l’ipotesi a 24, sarebbe quello che si meritano i signori che volevano la B a 19. Se questi due giorni serviranno per ristabilire il buonsenso ben vengano. Cellino? Lo stimo e lo rispetto, un uomo di cultura che conosce bene il calcio. Momento più basso del calcio italiano? Beh, la caduta del calcio in Italia prosegue da tanti anni, questi sono solo dei picchi. Il calcio è immobile, fermo".