© foto di Federico Gaetano

“Mi dimetto ufficialmente dal ruolo di direttore generale del Catania, ma fino a quanto la società non avrà trovato un sostituto che possa portare avanti le cose del club, non lascio il Catania in mezzo a una strada. Rimango a disposizione”: con queste parole, Pietro Lo Monaco, nella conferenza stampa che si sta tenendo in questi minuti, annuncia le sue dimissioni dal Catania.