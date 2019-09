Lo striscione degli ultras Arezzo: "La Juventus B a cosa è legata?"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

“La tradizione si lega alla storia. La storia si lega alla squadra. La squadra si lega alla città e ai tifosi. La Juventus B a che cosa è legata?”. Questo lo striscione – con la e di legata nell’ultima frase sostituita dal simbolo dell’Euro - esposto nella serata di ieri dai tifosi dell’Arezzo in una curva lasciata deserta per protestare contro l’introduzione in Serie C delle cosiddette Squadre B simbolo di un calcio moderno che pensa solo al business e dimentica le tradizioni.