Lodi: "Catania casa mia, contro il Trapani momento indimenticabile"

© foto di Giuseppe Scialla

Francesco Lodi, in occasione del successo per 3-1 sul Trapani, ha festeggiato le 150 presenze con il Catania. Il regista rossoazzurro, come riportato dal sito ufficiale, ha dichiarato: "Per me e per tutti è stato davvero un momento indimenticabile, ieri abbiamo vissuto una serata di pura gioia rossazzurra con quasi 13.000 tifosi felici, sugli spalti, dopo aver lottato, sofferto e vinto insieme a noi, contro un'ottima squadra che è una seria rivale in chiave promozione. Dedico le due reti alla mia famiglia ed in particolare a mia moglie, in dolce attesa: Catania è casa, per noi, e voglio ringraziare pubblicamente il Calcio Catania per l'attestazione di stima ed affetto che mi ha riservato. Adesso, è tempo di pensare alla prossima sfida: la Paganese è arrabbiata e disposta già a giocare la classica 'partita della vita', non commetteremo errori di valutazione ed approccio".