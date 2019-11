Loiacono: "Questa Reggina ricorda il mio Foggia. Toscano come Stroppa"

Il difensore della Reggina Giuseppe Loiacono intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del cammino della squadra calabrese paragonandolo a quello del Foggia in cui militava e con cui salì dalla Serie D alla Serie B: “Questa squadra può ancora crescere e migliorare, la perfezione è lontana e ci sono da sistemare dei dettagli per essere al top. Il vantaggio è rassicurante, ma c’è ancora tanto da fare e siamo obbligati a non pensare che tutto sia in discesa altrimenti non andremo lontano. - continua Loiacono – Qui rivedo lo stesso entusiasmo che c’era a Foggia quando vincemmo la Serie C e questo ti permette di dare sempre qualcosa in più in campo. Poi la rosa è ampia, composta da calciatori forti in ogni reparto e Toscano mi ricorda lo Stroppa della promozione, un vincente che ti fa trovare le giuste motivazioni per battere l’avversario”.