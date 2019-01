Londrosi (ex P. Piacenza): "Ghirelli, ci sono regole e mezzi per il rispetto"

Fonte: TuttoC.com

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Massimo Londrosi, ex dg del Pro Piacenza, a Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro: "Caro Presidente, la cordialità dei rapporti sin qui intrattenuta mi stimola ad inviarti per il tramite di questo sito, davvero attento e vicino al mondo della serie C, questa lettera aperta. Leggo dei tuoi propositi e sforzi per dar corso ai progetti di rivalutazione e valorizzazione della Lega che presiedi, tuttavia colgo alcune falle nel modus operandi che lasciano piuttosto perplessi. Mi sono rivolto ai tuoi uffici per avere chiarimenti, ritenendo di averne diritto quale dirigente di società, ma avendo ricevuto in cambio solo un assordante silenzio (che poco si confà ad una Lega che vuole presentarsi come una casa di vetro) provo a rivolgermi a te pubblicamente.

Mai come ora nel panorama della serie C si sono ritrovati personaggi inqualificabili divenuti presidenti e proprietari di società che si stanno distinguendo per mancanza di denaro, fideiussioni tarocche, comportamenti antisindacali, stipendi non pagati e cosi via. Si parla di casellari sportivi e schedature di tali soggetti per ricordarsi che esistono e che bisogna tenerseli lontani. Si parla appunto, ma non si fa nulla. Per scoraggiare ed anzi impedire la presenza di presidenti-avventurieri senza soldi e senza scrupolo è forse vero che non esistono strumenti validi ed efficaci? Io dico di no. Dico che esistono eccome. Esiste ad esempio quanto previsto e prescritto dal comunicato ufficiale della Figc n.189/a del 26 Marzo 2015, ripreso dal comunicato ufficiale sempre della Figc n. 72/a del 28 Luglio 2015 con pubblicazione del regolamento di attuazione che prevede, oltre ai requisiti di onorabilità, che i soggetti acquirenti società professionistiche di calcio possiedano requisiti di solidità finanziaria: "Gli Acquirenti dovranno presentare alla Lega la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti: - che l'Acquirente dispone di buona base finanziaria e riscuote stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici; - che l'Acquirente è meritevole, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che è soggetto senz'altro valido in ordine agli impegni che assume; - che l'Acquirente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte alle esigenze relative all'impegno assunto con l'Acquisizione; - che le risorse finanziarie impiegate nell’Acquisizione provengono dall’attività economico-sociale dell’Acquirente o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate".

Il suddetto regolamento prevede inoltre che "la documentazione attestante i requisiti sopra indicati dovrà essere presentata alla Lega entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione della partecipazione. La mancata presentazione della documentazione o la mancanza, anche parziale di uno solo dei requisiti, non consente il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o azioni all'Acquirente e determina l'impossibilità per la Società sportiva di associarsi alla Lega per la stagione sportiva immediatamente successiva all’acquisizione". Non voglio parlare di società che non conosco, ma di quella di cui ho fatto parte per due mesi certamente sì: se aveste chiesto alla società Seleco ed al suo presidente che a luglio ha acquisito la società Pro Piacenza di presentare questi requisiti, avrebbe potuto forse soddisfare la vostra richiesta? Viste le vicissitudini negative di pubblico dominio, le oggettive difficoltà finanziarie, il concordato in bianco chiesto a settembre e non ancora formalmente concesso dal tribunale competente, ne dubito fortemente. E così ci saremmo risparmiati tutti quanti vicende inaccettabili che hanno danneggiato noi tesserati e uno svariato manipolo di creditori e che stanno per danneggiare, salvo opportuni interventi della Lega, società virtuose dello stesso girone del Pro Piacenza, che ad esempio hanno disputato gare la cui validità dipende dalla futura eventuale radiazione della squadra del presidente Pannella qualora arrivasse la quarta rinuncia a scendere in campo. Perché il regolamento previsto da quel comunicato del 2015 non è ancora stato attuato? Quante tribolazioni e tristi vicende ci saremmo risparmiati se fosse stato applicato?

Caro presidente, una considerazione finale sorge spontanea. La campagna elettorale è finita, sei stato eletto, molti ti hanno votato, altri no. Non credo sia primario cercare a tutti i costi il consenso di chi non ti ha sostenuto con atteggiamenti ecumenici e discorsi pastorali, che peraltro non sembrano troppo adatti alla tua persona. Di te infatti si è sempre apprezzato l'impegno energico e concreto per raggiungere i risultati e gli obiettivi. Probabilmente farai ricredere i tuoi detrattori e soprattutto farai contento chi ti ha sempre sostenuto se opererai davvero per fare in modo che i campionati abbiano regole certe rispettate da tutti, se troverai le soluzioni ai problemi che da anni affliggono la serie C e che hanno origine da lontano. Non servono specchietti per allodole, avvocati, sociologi, gente di spettacolo, nemmeno un comitato etico con prefetti, generali e monsignori: come in quel famoso film di Luigi Filippo D'Amico, non bisogna decidere se Guglielmo il Dentone può leggere il telegiornale, bisogna invece semplicemente organizzare un campionato di calcio a cui partecipino esclusivamente società che hanno le carte in regola per farlo, sapendo per tempo e possibilmente prima di cominciare quante squadre verranno promosse e quante retrocederanno, se i presidenti le possono mantenere e con fideiussioni che si facciano in banca e non al bar. Le regole ci sono già, i mezzi per farle rispettare anche. Provaci, te ne saremo tutti grati".