LR Vicenza, idea Luca Rigoni per rinforzare il centrocampo

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il nuovo Vicenza di Domenico Di Carlo starebbe pensando a un calciatore d’esperienza che ha già lavorato col tecnico al Chievo Verona in passato, ma non nell’ultima stagione. Si tratta del centrocampista classe ‘84 Luca Rigoni in scadenza di contratto con il Parma. Per ora si tratta solo di un’idea, ma visto il rapporto fra tecnico e calciatore si potrebbero venire a creare le condizioni giuste per vederlo in biancorosso nella prossima stagione.