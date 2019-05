© foto di Federico Gaetano

Il LR Vicenza Virtus sta già programmando la prossima stagione che non vedrà Werner Seeber nel ruolo di direttore sportivo. Il favorito per la sostituzione è Giuseppe Magalini, ma non è l’unico nome sondato dalla dirigenza. Secondo Trivenetogoal.it il club avrebbe contattato Sean Sogliano, ex Verona e Carpi, e Stefano Giammarioli, ex Cremonese, per sondarne l’eventuale disponibilità qualora con Magalini non dovesse arrivare la fumata bianca.